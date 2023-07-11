Из Ростовской области в июне массово выдворили более 20 нелегальных мигрантов

Решение о выдворении за пределы региона и страны приняли в судебном порядке Фото: Артем КИЛЬКИН

В июне 2023 года из Ростовской области за пределы России выдворили больше 20 мигрантов из Средней Азии. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, семь человек уличили «неофициальном содействии в подготовке документов, дающих право на пребывание в России».

Еще один нарушитель специально находил тех, кто не придерживался миграционных требований, и помогал им легализоваться. Другой приезжий призывал соотечественников не регистрироваться по месту жительства и не получать патенты на работу, чтобы не тратиться.

Ранение о выдворении задержанных, которые не соблюдали режим пребывания в стране, утвердили в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону.

- Кроме того, в рамках операции «Нелегал-2023» в Первомайском и Советском районах донской столицы поймали 12 граждан из Средней Азии. Все они были привлечены к ответственности по административным статьям, оштрафованы и выдворены с территории Российской Федерации, - добавили в пресс-службе УФСБ.

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