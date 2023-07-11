11 июля в Шахтах выпал град «размером с орех»

Градом были усеяны тротуары и дороги Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 11 июля, в Шахтах выпал крупный град. Некоторые ледяные «капли», по словам очевидцев, были «размером с орех». Один из мужчинуспел снять разгул стихии на камеру.

Судя по видео, градом были усеяны тротуары и дороги. Люди были вынуждены убегать с улицы и прятаться от непогоды под навесами и в подъездах.

Неизвестно, соответствуют ли снятые кадры тому, что действительно происходило сегодня в Шахтах. При этом ранее на портале «Яндекс. Погода» отмечались осадки в Ростове-на-Дону и Шахтах. Потом дожди ушли в сторону Новошахтинска, Азова, Таганрога и Мечетинской.

Напомним, ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. 11 июля, до конца дня, а также ночью и утром 12 июля сохранится возможность ливней с грозами, градом и ветром до 20-24 м/c. Спасатели просят жителей Дона быть осторожными.

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