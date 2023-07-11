В Ростовской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

39-летний водитель «КамАЗа» двигался в сторону поселка Каменоломни во время ливня. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с грузовиками погибли двое мужчин. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 11 июля около 14:20 на трассе «М4 «Дон»-Каменоломни».

По предварительной информации, 39-летний водитель «КамАЗа» двигался в сторону поселка Каменоломни во время ливня. Он превысил скорость и не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате фура врезалась с «ГАЗелью» под управлением 28-летнего водителя.

В результате аварии погибли водитель и 36-летний пассажир автомобиля «ГАЗель». Водитель первого грузовика и его 36-летний пассажир с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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(Подробности)