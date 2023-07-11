Власти Ростова прокомментировали ситуацию с крысами в городе

В городе регулярно проходит обработка от грызунов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с крысами. Как сообщил начальник управления благоустройства и лесного хозяйства донской столицы Антон Наумов, в городе регулярно проходит дератизация. Это комплексные санитарно-эпидемиологические мероприятия по предотвращению распространения грызунов.

По словам Антона Наумова, обработка территорий проводится каждый год. Всего профинансировали около 420 гектаров, из которых специалисты обработали 52. Отметим, что работы проводятся в парках, кладбищах, контейнерных площадках и других значимых объектах. Во время обработки эксперты оставляют закладки с приманкой в местах возможного обитания грызунов. При этом используемый препарат полностью безопасен для кошек, собак и птиц. Спустя 10 дней проводятся замеры на популяцию крыс.

В случае повторного выявления грызунов все необходимые процедуры повторяют. Горожанам советуют при выявлении очагов с грызунами обращаться в районные администрации или Управление благоустройства и лесного хозяйства города.

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(Подробности)