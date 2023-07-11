В Ростове до конца года заменят 30 лифтов в многоквартирных домах

В рамках госпрограммы на это выделили более 145 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове заменят несколько десятков лифтов. Об этом глава администрации города сообщил на своей странице в соцсетях.

Речь идет о 12 многоквартирных домах. В них появятся 30 новых лифтов. На эти цели в рамках госпрограммы выделили 145,8 млн рублей из областного и городского бюджетов. Часть средств (10,8 млн рублей) собрали за счет взносов капремонта жильцов за последний год.

Полностью завершить работы планируют к декабрю 2023 года.

На сайте администрации можно ознакомиться со списком адресов, где установят современные лифты.

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