В Ростовской области следователи закрыли дело мальчика, который погиб после отказа в помощи медиков

Глава СК России поручил доложить о результатах расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области следователи закрыли дело мальчика, погибшего после отказа в помощи врачей. Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования закрытого дела. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Напомним, что в 2021 году в Неклиновском районе 8-летнему мальчику стало плохо. Бабушка и дедушка сразу же обратились за помощью к медикам, но сотрудники местной больницы отказали в помощи. По вызову 112 ответа также не было, а в больнице Таганрога ребенка не спасли, так как было потеряно время. По данному факту возбудили уголовное дело, однако позже выяснилось, что его прекратили.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде доложить об установленных по уголовному делу обстоятельствах и основаниях принятия решения о его прекращении, - сказано в сообщение.

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(Подробности)