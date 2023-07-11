«Он был ледяной»: под суд пойдет ростовчанин, выбросивший в реку сумку с восьмилетним сыном

Ростовчанин во время следственного эксперимента рассказал, как избавился от тела. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове завершили расследование громкого уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего отца. По версии следствия, мужчина избавился от сына, выбросив его тело в реку Темерник. Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАПА В ИНТЕРНЕТЕ

Эксперты установили: ребенок умер во сне. Но, возможно, если бы ростовчанин занимался сыном, мальчик был бы жив.

Как рассказали в региональном следкоме, мужчина постоянно истязал ребенка. Школьник недоедал, а еще отец часто его бил, в том числе руками. Причем, ярость могла вызвать малейшая провинность. Позже эксперты найдут на теле восьмилетнего мальчика синяки.

А еще ростовчанин не следил за здоровьем сына: после вскрытия тела эксперты обнаружили патологии, характерные для заболеваний.

Хотя в соцсетях ростовчанин выглядел образцовым отцом. Мужчина частенько выкладывал фото с ребенком. Вот – совместное селфи, а чуть раньше – с малышом на шее. А еще бросаются в глаза фотографии, на которых мужчина обнимает черного пса бойцовской породы или же в камуфляжном костюме стоит около таблицы с надписью: «Стой, стреляют!».

В то же время снимков с мамой мальчугана на интернет-странице не отыскать. Кстати, на одном из допросов подозреваемый заявил: мальчик ему не родной, он просто женился на его матери. Когда разошлись, и та бросила сына на родственников, забрал его к себе.

ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПОБОЯЛСЯ

Эксперты пришли к выводу, что сильное истощение и болезни привели к тому, что сердце ребенка перестало биться. Уже позже во время следственного эксперимента отец расскажет: проснувшись утром, он заметил, что с сына сползло одеяло.

- Хотел подтянуть, а когда прикоснулся рукой, то почувствовал, что он был ледяной. Неестественно холодный, - сказал ростовчанин.

Отец сразу понял, что ребенок мертв. Но ни скорую, ни полицию вызывать не стал. Якобы испугался, что эксперты увидят синяки на теле сына и заподозрят его в убийстве.

Тогда, как считают следователи, отец положил его в черную дорожную сумку и поехал к реке. Уже на берегу выбросил ее в воду. Вероятно, мужчина был уверен, что тело никто не найдет. Но через пару дней, 30 мая, рыбак случайно выловил сумку со страшной находкой внутри...

ЗА УБИЙСТВО СУДИТЬ НЕ БУДУТ

Следствие быстро вышло на подозреваемого - папу мальчика. На него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

- Он обвиняется в истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, - сообщили в региональном следкоме.

А в пресс-службе областной прокуратуры добавили, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

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