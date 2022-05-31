«Забирай своего детеныша!»: Что известно о матери мальчика, тело которого нашли в сумке в реке Ростова-на-Дону

Сумку, в которой находилось тело мальчика, нашли рыбаки. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове продолжают обсуждать гибель мальчика, тело которого 30 мая рыбаки обнаружили в сумке в реке Темерник.

Страшная история потрясла весь город. По подозрению в совершении этого преступления задержан 32-летний мужчина – отец ребенка, с которым он жил все это время. А следователи по крупицам пытаются восстановить историю этой семьи.

«ЗОВУТ ЛЕНА, И ОНА МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛАСЬ»

Задержанный утверждает, что мальчик ему не родной. Якобы он просто «записал его на себя», когда сошелся с его матерью. А потом пара рассталась.

- Сам мужчина говорит, что мать ребенка зовут Лена. Она ему очень нравилась. Познакомились в 2015 году, а спустя два года - расстались, - рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону». - Потом ему якобы позвонили ее родные из ДНР и заявили: мол, забирай своего детеныша. Она его нам подбросила, а мы заботиться больше о ребенке не можем.

Говорят мужчина, к тому времени уже обосновался в Ростове (сам он родом из Кабардино-Балкарии - прим. авт.). Но все же поехал и забрал пасынка.

«КАК МОГ, ТАК И ВОСПИТЫВАЛ»

Как так вышло, что после расставания ребенок остался жить с чужим, если верить задержанному, мужчиной – большой вопрос, в котором теперь предстоит разбираться следствию.

Известно, что сам он ранее был судим за наркотики и в последнее время нигде официально не работал.

- Перебивался случайными заработками. Денег не хватало. Как мог, так и воспитывал, - сказал он вовремя допроса.

Все это время Сережа (имя изменено, - прим. авт.) не ходил ни в детский садик, ни в школу.

«ТЕЛО РЕБЕНКА ДВА ДНЯ ПРОЛЕЖАЛО В РЕКЕ»

К слову, точных данных о причине смерти ребенка пока нет. Сам мужчина утверждает: мальчонку он не убивал. Он рассказал следователям, что 28 мая увидел, что мальчик не подает признаков жизни. После этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку.

Версию подозреваемого еще будут проверять. А пока эксперты пытаются выяснить, что за повреждения были на теле ребенка. По предварительным данным, у мальчика были сломаны два ребра. Криминалисты должны ответить, прижизненные ли это повреждения.

Специалисты не исключают, что у мальчика могло быть какое-то серьезное заболевание.

Кстати, и соседи вспоминали, что ребенок был очень худым и не выглядел на свой возраст. Говорят, что за все время жизни в Ростове его не водили в детскую поликлинику, папа никогда за медпомощью с ним не обращался

«РЕБЕНОК ЕСТЬ, А ПО ДОКУМЕНТАМ – НЕТ?!»

В настоящее время назначена комплексная экспертиза о причинах смерти мальчика и состоянии его здоровья.

Пока же в этой истории много странного и несостыковок. У правоохранительных органов есть вопросы к различным службам, которые курируют детство. Как так получилось, что ребенок есть, а по документам его вообще нигде нет?

На многие вопросы в этой страшной истории могла бы ответить и мать ребенка. Как сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», женщину еще разыскивают. По слухам, она может находиться в средней полосе России.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в реке тела 7-летнего ребенка, продолжается, - рассказали в региональном СК. - Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело находится на контроле областной прокуратуры.

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