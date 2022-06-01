"У меня есть сердце, и мне невыносимо больно!": Мать найденного в реке семилетнего мальчика едет в Ростов на похороны сына

Сумку с телом ребенка нашли в реке Темерник Ростова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Находка, которую обнаружил ростовский рыбак в реке Темерник, когда в очередной раз закидывал удочку, поразила всю округу. В огромной сумке мужчина обнаружил тело ребенка. А всего за несколько часов правоохранителям удалось установить личность погибшего, а также задержать подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Однако сам задержанный, который по документам числится отцом семилетнего ребенка, говорит: парнишка просто уснул и не проснулся. И тогда, якобы испугавшись ответственности, он решил избавиться от тела. Это версию сейчас проверяют следователи.

А еще пытаются выяснить, кто мать ребенка. Ведь подозреваемый заявил: мальчик ему не родной, он просто женился на его матери. Когда разошлись и та бросила сына на родственников, забрал его к себе.

Как рассказал "КП-Ростов-на-Дону" собственный источник, личность мамы мальчика известна. Она в курсе случившегося. И, по некоторым данным, уже отправилась в Ростов.

ГДЕ БЫЛА СТОЛЬКО ЛЕТ?

- Сегодня мне позвонили из полиции и сказали, что мой муж задержан, а мой сын - убит. Многие скажут, что я ужасная мать, что не стала жить с ребенком, что я в этом виновата… Но я просто хочу сказать, что у меня есть сердце, и мне сейчас невыносимо больно. Я абсолютно одна с этим горем в чужом городе, - эту запись на одном из женских форумов разыскали ростовские знакомые мамы мальчика и предполагают, что это может быть ее сообщение (оно, к слову, появилось поздно вечером в тот день, когда рыбаки нашли находку, - прим. авт.).

Они утверждают, что это якобы пишет мать убитого ребенка, которая сейчас живет в Курске. По некоторым данным, она уже взяла билет на поезд до Ростова и едет сюда, чтобы проводить в последний путь сына и приЙти на беседу к следователям.

«Я не самая лучшая мать, это правда… И мне очень больно», - якобы написала она в соцсетях.

Однако подруги не смогли сдержаться в оценках, оставив комментарии под постом в духе: так бы часто жизнью сына интересовалась, как новые фото в соцсетях выкладывала.

ОСТАВИЛА СЫНА БЫВШЕЙ СВЕКРОВИ

В правоохранительных органах пока никак не комментируют, удалось ли уже опросить мать убитого мальчика и прибыла ли она в Ростов.

- Женщина оставила сынишку, когда ему было всего три года, с матерью другого своего сожителя, - рассказал источник "КП-Ростов-на-Дону". - А после уехала в неизвестном направлении. Правда, перед этим пообещала: заберет ребенка через пару-тройку дней. Но пропала.

Пожилая пенсионерка как могла заботилась о мальчонке. Но он рос. Нужно было готовить ребенка к школе. И тогда эта женщина разыскала первого мужа невестки, бросившей на нее ребенка. По документам тот как раз и числился его отцом.

- Она позвонила и объяснила, что ребенка нужно скоро отдавать в школу. Она ему никто, даже не опекун, заниматься этим не имеет права, - продолжает собеседник "КП-Ростов-на-Дону". - Поэтому папе нужно самому теперь позаботиться о сыне. Тот и забрал ребенка в Ростов.

И БАБУШКАМ БЫЛ НЕ НУЖЕН?

По словам источника "КП-Ростов-на-Дону", мать мальчика утверждает, что все эти годы поддерживала связь то с экс-свекровью, то с первым мужем. Звонила им. Разговаривала с сыном.

О внуке знали и бабушки. Правда теща заявила, что трудности в общении и взаимопонимании возникли еще на заре отношений дочери и ее первого мужа. Она сама живет в другом городе, а потому практически не общалась ни с малышом, ни с его отцом.

ПО ФОТО - ИДИЛЛИЯ

Вообще, на странице мужчины в соцсетях очень много снимков, где он с еще совсем маленьким сынишкой: то держит его на руках, то на улице гуляет. Никто и представить не мог, что стояло за семейной идиллией.

Знакомые утверждают, что мужчина, который сейчас находится в статусе подозреваемого, отслужил в танковых войсках. После армии вроде бы устроился спасателем. Но что-то не заладилось с этой работой.

Жил то в Таганроге, то в Новочеркасске. Потом, когда взял ребенка к себе, переехал в однушку к брату в Ростов. Якобы даже пробовал работать дворником.

Те, кто знают задержанного, в шоке. Так, один из сослуживцев написал, что не верит в то, что тот мог убить ребенка. А бывшая сожительница рассказала, что он был добрым. И хорошо относился к ее 11-летней дочери.

Правда, она разорвала с ним отношения, когда тот привез своего сына.

ОФИЦИАЛЬНО

1 июня Ленинский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста. Подозреваемый будет находиться под стражей как минимум два месяца.

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