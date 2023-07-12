В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

следует держаться в отдалении от деревьев и легких конструкций Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 12 июля, до 21 часа местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-24 м/с. Штормовое предупреждение распространила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели просят всех быть осторожными в непогоду. Во время стихии следует держаться в отдалении от деревьев, рекламных вывесок и любых легких конструкций, которые могут упасть под порывами ветра.

Если вы увидите на улице оборванные провода, не подходите к ним. В случае перепадов электричества в домах нужно отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии и вызвать помощь можно по номеру «112».

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