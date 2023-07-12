В Ростове из-за ливня ограничили движение машин по Малиновского 12 июля

Стихию зафиксировали в разных районах донской столицы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Утром 12 июля на Ростов-на-Дону обрушился ливень с градом. После этого в целях безопасности снова ограничили движение транспорта по улице Малиновского. Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.
- В связи с повышением уровня воды в результате обильного выпадения ливневых осадков с 9:35 12 июля ограничено движение по Малиновского в границах пересечения со Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - проинформировала Мария Петрова.
Судя по электронной карте осадков, стихию зафиксировали в разных районах донской столицы, а также в Батайске, Азове и в селе Самарском. Ненастье сохранится в ближайшие два часа.
Напомним, такая же стихия была в Ростове-на-Дону вчера, 11 июля. Из-за кратковременного дождя также перекрывали улицу Малиновского.
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