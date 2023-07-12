Депутат гордумы Ростова опасается транспортного коллапса на ЗЖМ из-за новой школы

Власти планируют создать подъезды к новой школе, чтобы избежать более серьезных пробок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на заседании городской думы обсудили дорожную ситуацию, которая может сложиться после открытия новой школы на улице Зорге. Беспокойство из-за возможных заторов выразил депутат Алексей Лященко.

- После ввода в эксплуатацию школы, в районе рынка «Привоз» может образоваться транспортный коллапс. Там уже сейчас собираются пробки и в час-пик движение затруднено, - отметил Алексей Лященко.

Ситуацию и планы относительно организации проезда в ответ прокомментировал глава городского департамента автодорог Денис Водопьянов.

- К образовательному учреждению организуют подъезд не только со стороны Зорге, но и со стороны улиц Мильчакова и Благодатной, что позволит подъезжать к школе с разных улиц, - сообщил чиновник.

Денис Водопьянов напомнил, что сейчас в городе следят за состоянием 1577 дорог. В отдельных случаях регистрируют недостаточную пропускную способность участков. Также в некоторых местах вызывает вопросы уровень развития ливневой канализации. Решить все недочеты власти намерены с помощью дальнейшего развития дорожной сети, строительства новых и реконструкции уже существующих проезжих частей.

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