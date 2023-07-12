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НовостиОбщество12 июля 2023 8:24

Проезд по Малиновского в Ростове-на-Дону снова открыли днем 12 июля

Около часа назад дорожные ограничения ввели из-за сильного дождя
Ангелина СКИБА
Около 9:30 утра на донскую столицу обрушился ливень

Около 9:30 утра на донскую столицу обрушился ливень

Фото: Иван МАКЕЕВ

12 июля проезд по улице Малиновского в Ростове-на-Дону был ограничен примерно в течение часа. После этого перекрытие сняли, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, около 9:30 утра на донскую столицу обрушился ливень. Потоки дождевой воды на Малиновского создавали угрозу, поэтому временные ограничения были введены в границах пересечения со Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии. К этому моменту ситуация стабилизировалась.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Возможность осадков с грозами, градом и ветром до 20-24 м/с сохранится до конца дня 12 июля. Жителей региона просят быть осторожными.

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