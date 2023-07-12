Мощный ливень и крупный град накрыли улицы Ростова утром 12 июля

В течение дня возможны ливни, грозы, град и ветер до 20-24 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

Мощный ливень с градом обрушился на Ростов-на-Дону сегодня, 12 июля. Бодрящее утро выдалось для жителей разных районов города. Сейчас саму стихию и ее последствия люди обсуждают в социальных сетях.

Например, град размером с монету или грецкий орех сняли на камеру в районе Нахичевани, около Зеленого острова. Льдом засыпало причал.

- Репетиция зимы пройдена, - пошутили ростовчане.

Кроме этого, жители города сообщили о подтоплении улицы Донской. Также потоки воды буквально сносили машины на пересечении Семашко и Береговой. В районе улицы Вересаева стихия сломала деревья.

Сообщалось, что из-за ливневых потоков временно был перекрыт въезд на ж/д вокзал «Ростов Главный». Дорожные ограничения действовали и на улице Малиновского, сейчас они сняты.

Добавим, по состоянию на 11:30 ситуация стабилизировалась, но штормовое предупреждение сохранится до вечера. В течение дня возможны ливни, грозы, град и ветер до 20-24 м/с.

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