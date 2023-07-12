В Новочеркасске жители Молодежного с 14 по 16 июля останутся без горячей воды

Греть чайники и тазики для купания придется в течение трех дней
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новочеркасске жители микрорайона Молодежного на несколько дней останутся без горячей воды. Греть чайники и тазики для купания придется с 8 утра 14 июля до 20 часов вечера 16 июля, сообщают городские власти.
Планируемое отключение горячей воды объяснили техническими работами.
- Это связано с перекладкой магистрального питьевого водопровода под строящейся автомобильной развязкой в районе улицы Трамвайной, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работы по замене водовода в Новочеркасске собираются завершить в 2026 году
Задачу по обновлению коммуникаций разбили на этапы (подробности)