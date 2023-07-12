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НовостиОбщество12 июля 2023 9:23

В Новочеркасске жители Молодежного с 14 по 16 июля останутся без горячей воды

Коммунальные ограничения связаны с техническими работами
Ангелина СКИБА
Греть чайники и тазики для купания придется в течение трех дней

Греть чайники и тазики для купания придется в течение трех дней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске жители микрорайона Молодежного на несколько дней останутся без горячей воды. Греть чайники и тазики для купания придется с 8 утра 14 июля до 20 часов вечера 16 июля, сообщают городские власти.

Планируемое отключение горячей воды объяснили техническими работами.

- Это связано с перекладкой магистрального питьевого водопровода под строящейся автомобильной развязкой в районе улицы Трамвайной, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.

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