В Ростовской области мужчину заподозрили в массовой расправе

Апелляцию рассмотрели в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону мужчину заподозрили в покушении на убийство, а также в убийстве двух человек общеопасным способом. Несмотря на апелляцию адвоката, в Южном окружном военном суде задержанному продлили срок ареста.

Судя по открытым данным, уголовные дела в отношении мужчины возбудили 22 и 30 марта 2023 года. Той же весной, 29 мая, было предъявлено обвинение, и Ростовский-на-Дону гарнизонный суд отправил задержанного в СИЗО до 22 июня 2023 года.

После этого следователь попросил продлить срок ареста до 22 августа 2023 года. Это ходатайство поддержали, но сторона защиты обжаловала вердикт в Южном окружном военном суде, где все прежние решения оставили в силе.

Добавим, в данном случае речь идет о досудебной мере пресечения. Это означает, что следствие еще ведется, а сам задержанный сейчас находится в статусе подозреваемого, и его вина не доказана.

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