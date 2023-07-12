Более 2 кг наркотиков нашли у семерых жителей Батайска, Таганрога и Ростова

Во время обыска у подозреваемых нашли более 2 кг различных наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали семерых подозреваемых в наркоторговле. Предположительно, речь идет об участниках преступного сообщества, один из которых является организатором. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД.

По данным полиции, еще в 2020 году житель Батайска открыл онлайн-торговлю запрещенными веществами. Немного позже он привлек к своему «бизнесу» шестерых закладчиков и оптовых курьеров из Ростова-на-Дону, Батайска и Таганрога.

Незаконную деятельность в итоге раскрыли. Во время обыска нашли более 2 кг различных наркотиков. Изъяли также оргтехнику, фасовочные материалы, банковские карты и другие вещи, которые подтверждали незаконное обогащение.

- Возбуждено дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), - рассказали в донском главке МВД.

Добавим, пятеро подозреваемых сейчас находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом.

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