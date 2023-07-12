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НовостиОбщество12 июля 2023 13:04

В Ростове начали проверку из-за сообщения о рабочих, пострадавших от нападения

Ситуацию сейчас проясняют следователи
Ангелина СКИБА
По результатам проверки примут процессуальное решение

По результатам проверки примут процессуальное решение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начали выяснять ситуацию с нападением на рабочих, которые находились на строительном объекте. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- В СМИ опубликовали сведения о неправомерных действиях нескольких мужчин. Организована проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, - говорится на сайте донского управления СК.

Напомним, ранее в социальных сетях появился пост о том, что на двух работников, которых отправили на стройплощадку, напали другие рабочие. По неподтвержденным данным, пострадавших избили, а потом забрали у них деньги.

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