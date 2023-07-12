Тысячи жителей Зернограда остаются без воды уже пятые сутки

Проблемы с водоснабжением начались еще примерно с 8 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жители Зернограда уже около пяти дней остаются без воды. Когда подачу ресурса восстановят, неизвестно. Обсуждается возможное объявление режима повышенной готовности. Об этом в Telegram сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.

- Работаем. Делаем график подвоза. Просим машины в соседних районах. Собираем КЧС для режима повышенной готовности. Работает телефон для приема заявок на подвоз воды, - проинформировала Ирина Полищук.

Известно, что проблемы с водоснабжением в Зернограде начались еще примерно с 8 июля. Именно тогда людям сообщили, что возникла аварийная ситуация на магистральном водоводе между насосными станциями 3-го и 4-го подъема.

Сначала предполагалось, что подвоз воды будут выполнять по часам, утром и вечером, до устранения коммунальных неполадок. Однако ситуация затянулась, и в график работы водовозок внесли изменения. Техническую воду сегодня, 12 июля, должны развезти в течение вечера.

Длительное отключение сейчас главная тема для местных жителей. Одни в соцсетях откровенно возмущаются ситуацией, другие иронично шутят. К слову, прошедшие накануне осадки порадовали людей - некоторые признались, что смогли набрать ведра дождевой воды.

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