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НовостиОбщество12 июля 2023 14:18

Водитель самосвала «ГАЗ 3507» погиб в ДТП с фурой на трассе в Ростовской области

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего
Ангелина СКИБА
Машины столкнулись на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Машины столкнулись на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск погиб водитель самосвала. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, около 10 утра 42-летний водитель большегруза МАЗ ушел от столкновения со встречной легковушкой, которая шла на обгон, начал тормозить, но на мокрой дороге попал в занос и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3507».

После этого 63-летний водитель «ГАЗа» умер от травм на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Предварительную версию произошедшего уже назвали автоинспекторы (подробности)