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НовостиОбщество12 июля 2023 14:58

В Батайске начали проверку после драки детей

Правоохранители прояснят ситуацию, о которой сообщили в соцсетях
Ангелина СКИБА
По факту случившегося проводится проверка

По факту случившегося проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуацию с дракой детей в Батайске уже проверяют сотрудники полиции. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- Проводится проверка по опубликованной в Интернете информации о конфликте между несовершеннолетними. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры реагирования в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее батайчане сообщили в социальных сетях, что ссора между мальчиками произошла примерно месяц назад. Один из них в итоге попал в травмпункт.

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