В Батайске начали проверку после драки детей

По факту случившегося проводится проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуацию с дракой детей в Батайске уже проверяют сотрудники полиции. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
- Проводится проверка по опубликованной в Интернете информации о конфликте между несовершеннолетними. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры реагирования в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее батайчане сообщили в социальных сетях, что ссора между мальчиками произошла примерно месяц назад. Один из них в итоге попал в травмпункт.
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