В Ростове суд ограничил свободу инженеру «Лукойл-ТТК» за аварию на теплотрассе

Советский суд Ростова признал виновным инженера в нарушении правил безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону суд ограничил свободу инженеру «Лукойл-ТТК» за прорыв на теплотрассе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Советский суд Ростова признал виновным инженера в нарушении правил безопасности, повлекших причинение крупного ущерба. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. В течение этого срока ему нельзя покидать пределы своего муниципального образования и менять место жительства без согласования с госорганами. Также раз в месяц ему нужно отмечаться в УИИ ФСИН по месту жительства. Также на протяжении трех лет он не сможет работать в сфере производственно-строительных работ с повышенной опасностью.

Напомним, весной прошлого года на Малиновского прорвало теплотрасу. Кипяток стал бить в жилой дом, из-за чего ожоги получили 14 человек. Также затопило 12 квартир. Размер ущерба оценили в 11 млн рублей.

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(Подробности)