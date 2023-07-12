В Ростовской области в массовом ДТП пострадали четыре человека

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося . Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонском районе в массовом ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 12 июля около 16:00 на автодороге «обход Волгодонска».

По предварительной информации, 39-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Ман» с полуприцепом, под управлением 52-летнего шофера. В результате чего транспортные средства столкнулись. Затем «Ман» столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением 70-летнего водителя и автомобилем «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 36-летний шофер.

- В результате аварии пострадали водитель автомобиля «Хендай Акцент», водитель автомобиля «УАЗ» и два его пассажира. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)