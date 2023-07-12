Из-за ливня в Ростове 12 июля второй раз перекрыли мост Малиновского

Движение для транспорта ограничили от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове второй раз за день перекрыли движение по мосту Малиновского. Об этом 12 июля сообщили в областном УГИБДД.

Проехать по главной артерии города невозможно на участке от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии. Ограничение действует в обоих направлениях.

Ранее такую меру приняли утром. Тогда тоже шел сильный дождь.

Напомним, мост Малиновского стали закрывать в период выпадения осадков несколько месяцев назад. Так как на путепроводе нет ливневок, его очень быстро подтапливает. Поэтому власти Донской столицы решили запретить проезжать по мосту во время дождя.

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Проезд перекрыли примерно с 9:35

(Подробности)