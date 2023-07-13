В Ростове при резком торможении автобуса пострадала 73-летняя пассажирка

В результате инцидента, 73-летняя женщина получила травмы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону во время неудачного торможения автобуса пострадала 73-летняя пассажирка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 12 июля около 13:40.
По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса №65 двигался по проспекту Михаила Нагибина. В какой-то момент водитель резко нажал на тормоз. Одна из пассажирок не смогла удержаться и упала.
В результате инцидента, 73-летняя женщина получила травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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