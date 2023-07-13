В Ростове-на-Дону для маршрутов №94 и №96 закупят 25 новых автобусов

Они выйдут на маршруты с 1 августа. Фото: "Ростовский городской транспорт"

В Ростове для маршрутов №94 и №96 закупят 25 новых автобусов. Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».

Новый транспорт «МАЗ 203.047» будет следовать по маршрутам №94 и №96. Они приступят к работе с 1 августа. Транспорт будет обслуживать филиал РМПАТП-5. Всего на маршрутах пассажиров будут развозить 38 автобусов. Кроме того, во всех автобусах будет кондиционер мощностью 24кВт.

Как сообщили в пресс-службе, транспорт имеет желтый кузов, поэтому автобусы, как и прежде, будут отличаться от остальных. Однако это правило будет выполняться не для всех машин.

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