Подачу воды в Зернограде планируют восстановить 16 июля

Отключение ресурса произошло 11 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восстановить подачу воды в Зернограде планируют 16 июля. Об этом в Telegram сообщила глава администрации городского поселения Ирина Полищук.

- Водоснабжение было остановлено 11 июля 2023 года в 13:40. Восстановление планируется директором МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ» Дарьей Мухлаевой на 16 июля, о чем она сообщила на КЧС, - написала Ирина Полищук.

Напомним, ранее местные власти обсуждали возможное объявление режима повышенной готовности в связи с ситуацией

Известно, что перебои с подачей ресурса начались 8 июля. Именно тогда людям сообщили, что возникла аварийная ситуация на магистральном водоводе между насосными станциями 3-го и 4-го подъема. Сейчас для людей организован подвоз воды.

АЛЛО!

Заявки на подвоз воды можно оформить по телефону: 41-4-43;

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