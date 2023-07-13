В Ростове на Буденновском в ливневом потоке едва не утонул мужчина

Мини-река на проезжей части сбила мужчину с ног и затянула под машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в ливневом потоке на проспекте Буденновском, едва не погиб мужчина, его спасли прохожие. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, также было опубликовано видео с места происшествия.

Судя по съемке, помощь земляку оказали трое мужчин. Пострадавший не мог самостоятельно сопротивляться стихии и даже с поддержкой передвигался, едва удерживаясь на коленях.

Ростовчане предполагают, что мини-река на проезжей части сбила мужчину с ног и затянула под машину, там пешеход начал захлебываться. Жители донской столицы отмечают, что в этом же месте в июне 2016 года при таких же обстоятельствах утонула 14-летняя девочка.

Добавим, городские власти уже занимаются состоянием городских ливневок. Ранее поднимался вопрос о том, чтобы обследовать их и сделать максимально безопасными, в числе в отдельных местах предлагалось выставить щиты.

Кроме того, до конца III квартала 2023 года в городе надеются разработать схему ливневой канализации. Также собираются заключить соглашение на проектирование системы канализаций «Бассейн № 1».

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