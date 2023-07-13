16 июля в центре Ростова ограничат движение машин на время велопробега

Поэтапные ограничения будут вводить по ходу движения велосипедистов Фото: Иван МАКЕЕВ

16 июля с 9 до 11:30 на ряде улиц Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта в связи с велопробегом. Об этом напоминает городской департамент транспорта.

- Поэтапные ограничения планируются по ходу движения спортсменов, - уточняют в власти.

Маршрут заезда следующий: Менжинского (площадка «Ростсельмаш» (старт) - Российская - Шолохова - Октябрьская площадь - Сельмаш - площадь Комбайностроителей (по кольцу) - Шолохова - площадь Энергетиков - Театральный - площадь Театральная (финиш).

Ранее сообщалось, что участники акции должны преодолеть дистанцию в 16 км. После этого состоится церемония награждения. Предварительно, по улицам Ростова на двухколесном транспорте проедут около 1000 человек.

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