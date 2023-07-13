В Ростовской области на трассе легковушка врезалась в корову, животное погибло

Домашняя питомица шла под присмотром хозяйки в районе «зебры». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Утром 13 июля на трассе Азов - Ейск легковушка на скорости врезалась в корову. Животное после этого погибло, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Автоинспекторы предварительно выяснили, что правила дорожного движения нарушила 60-летняя хозяйка буренки. Домашняя питомица шла под присмотром женщины в районе «зебры», но не в специально отведенном месте. Это и «создало помеху» для автомобиля «ВАЗ 211440».

Известно, что водитель авто не пострадал, только его машина получила механические повреждения. Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции.

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