В Ростовской области с начала года ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья

Основной объем строительства пришелся на донскую столицу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января по июнь 2023 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Это означает, что годовой план выполнили уже на 45 %, сообщил в пресс-центре «Интерфакса» замглавы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

По словам чиновника, основной объем строительства, около 83 %, пришелся на Ростов-на-Дону. Дома также возведут в Батайске, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Аксайском, Азовском, Белокалитвинском и Сальском районах.

Всего до конца года должны построить 994 тысячи кв. метров жилья. При этом ввести в экспуатацию планируют 2,9 млн кв. метров.

Добавим, к 2030 году, по словам Сергея Вифлянцева, собираются ежегодно сдавать 3,7 млн кв. метров помещений, предназначенных для проживания людей.

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