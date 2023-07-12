В Ростове-на-Дону приняли решение о сносе школы № 94

Начальная сумма контракта на демонтаж постройки - 10,1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют снести здание школы № 94 на проспекте 40-летия Победы. Конкурс на проведение этих работ уже объявлен, сумма контракта - 10,1 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает само образовательное учреждение. Заявки на участке в тендере будут принимать до 17 июля. Окончательное решение должны принять 20 июля 2023 года.

Отмечается, что конкурс доступен только представителям малого и среднего бизнеса. Исполнитель должен выполнить задачу за 60 дней с даты заключения договора.

Добавим, ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону за 6,2 млн рублей собираются снести три аварийных здания.

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