В 2024 году в Ростове планируют начать реновацию четырех территорий

Реновацию собираются провести на площади в 16,3 га Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реновацию четырех зон в центре Ростова-на-Дону общей площадью 16,3 га планируют начать уже в 2024 году. Эту информацию сегодня, 6 июля, подтвердили в министерстве строительства региона.

- Да, все верно. Информация соответствует действительности, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Под капитальное обновление отвели места, предназначенные для комплексного развития территорий.

Это следующие участки:

- пространство около 3 га в границах Соколова - Седова - Чехова - Станиславского;

- примерно 0,68 га в границах Нижнебульварной - 7-го Февраля - Красных Зорь - Грибоедовского;

- 7,3 га в границах Мечникова - Ивановского - Фрунзе - Сеченова;

- 5,3 га в границах 40-й линии - Рябышева - Клавишного - Черевичкина.

Общий градостроительный потенциал указанных площадок - немногим более 100 тысяч кв. метров.

Напомним, о возможности реновации говорили еще в 2021 году. Тогда власти пояснили, что внимание сосредоточили на многоквартирных домах и хрущевках с износом элементов до 70 %, в том числе на здания без одной или нескольких инженерно-технических систем.

Речь шла о полном сносе или, в редких случаях, о реконструкции старых построек, которые не признали аварийными.

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