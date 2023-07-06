8-9 июля в Ростове на Ворошиловском вновь будут вести ремонтные работы

Коммунальные работы должны вести в районе ЦГБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на грядущих выходных, 8-9 июля, планируют дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В эти выходные асфальтовое покрытие на месте разрытия будет заменено на постоянное. Ранее на проезжей части было уложено временное покрытие, чтобы обеспечить проезд до момента, когда грунт даст усадку, - пояснили власти.

Напомним, работы должны вести в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Вафоломеева, около ЦГБ. На указанном участке до этого в течение нескольких дней меняли 54 метра одной из основных тепломагистралей города.

Во время ремонта коммуникаций был ограничен проезд транспорта. Водителям рекомендовали пользоваться объездными путями.

К слову, во время ограничений на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского в яму во время дождя дважды попадали люди. В первом случае три человека, во втором - один. Все пешеходы смогли выбраться из препятствия без травм.

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