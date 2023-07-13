В Ростовской области на 60 суток была приостановлена работа школьного пищеблока

К этому моменту все недочеты уже устранили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области судебными приставами Шахт и Октябрьского района на 60 суток была приостановлена работа школьного пищеблока. Это сделали по решению суда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Известно, что к этому моменту все недочеты уже устранили, и кухня действует в прежнем режиме.

- После истечения административного наказания и устранения выявленных Роспотребнадзором нарушений пищеблок восстановил свою деятельность, - говорится на сайте управления ФССП.

Как уточнили в ведомстве, меры в отношении пищеблока образовательного учреждения были приняты из-за несоблюдения санитарных требований. Однако потом, после неоднократных проверок, новых нарушений не фиксировали.

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