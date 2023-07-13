Ростовчанам рассказали, какие продукты не стоит есть перед перелетом

Диетолог посоветовала отказаться от блюд из фасоли и гороха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростовской области рассказали, от каких продуктов стоит отказаться перед полетом на самолете. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на диетолога Нурию Дианову. Специалист также отметила, что необходимо отказаться от алкоголя, особенно при длительном перелете.

Блюда из фасоли и жирная пища могут усугубить ситуацию, если у человека наблюдается тяжесть и дискомфорт в желудке. В случае ночного перелета не стоит есть тяжелую пищу, например стейк. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно если человек спит, в таком случае наутро может появиться запор, — объяснила специалист.

Лучше всего перед рейсом на самолет съесть что-то из кошерной пищи. Например, хумус - он хорошо усваивается организмом, не вызывает тяжести и при этом очень сытный.

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