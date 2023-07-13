Губернатор потребовал усилить контроль за вводом школ и детсадов в Ростовской области

Строительство школ и детских садов ведется в рамках национальных проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал усилить контроль за сроками ввода в эксплуатацию школ и детских садов. Совещание по вопросам строительства объектов образования состоялось сегодня, 13 июля.

- В 2023 году на Дону открыли 11 новых детсадов. Также ввели в эксплуатацию школу на 600 мест в Волгодонске и детский сад на 120 мест в Октябрьском районе. До конца года необходимо ввести еще семь школ на 8305 мест и один детский сад, - отметил Василий Голубев.

Новые учреждения должны появиться в Азове, Батайске, Ростове-на-Дону, Азовском, Каменском, Неклиновском районах. Строительство подобных объектов ведется в рамках национальных проектов. Чиновники всех уровней и подрядчики несут персональную ответственность за своевременный ввод зданий, подчеркнул Василий Голубев.

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