В Ростове выставили на продажу новый детский сад, который еще не выкупили власти

Приобрести объект в муниципальную собственность планируют в 2024 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону выставили на продажу новый детский сад на 280 мест. Объявление об этом можно найти на одной из торговых интернет-площадок.

Речь идет о дошкольном учреждении, которое находится в переулке Белоусова. Площадь объекта продажи - 6601.1 кв. метра. Постройка подключена к центральному отоплению, мощность электросети - 235 кВт. Здание уже ввели в эксплуатацию.

- Отделка чистовая. Предназначен для размещения детей в 12-ти разновозрастных группах, в том числе предполагаются две группы для младенческого и раннего возраста. Введен в эксплуатацию с 30 июня 2023 года. Оформлено право собственности, - говорится в объявлении.

Ситуацию уже прокомментировали городские власти.

- В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению исполнителя услуг на проведение анализа рынка и экспертизы рыночной стоимости объекта. Работы будут завершены в конце этого года. Приобрести объект в муниципальную собственность планируется в следующем году, - сообщила в VK пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

До момента приобретения объекта в собственность города прорабатывается вопрос об аренде здания.

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