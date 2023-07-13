Ростовчанам рассказали, чем обработать порез на пляже, если под рукой нет аптечки

По словам специалиста, одним из лучший вариантов для небольшого пореза является алкоголь Фото: Елена КРИВЯКИНА

Жителям Ростовской области рассказали, чем обработать порез на пляже, если под рукой нет аптечки. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

По словам специалиста, одним из лучших вариантов для небольшого пореза является алкоголь без примесей. Однако, если рана большая, то нужно срочно обратиться к врачу в ближайший травмпункт.

- Также если аптечки ни у кого не оказалось, попробуйте обратиться к автомобилистам, отдыхающим рядом. Если не получилось, используйте подручные средства. Промойте рану чистой водой из бутылки и прижмите чистую ткань, чтобы остановить кровь, - добавила медик.

Если рана совсем незначительная, то в ход можно пустить и листья подорожника. Специалист предупредила, что даже небольшая ранка может привести к серьезным проблемам, вплоть до сепсиса и летального исхода. Кроме того, повышается риск подхватить столбняк.

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(Подробности)