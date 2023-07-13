В Ростове без вести пропал 84-летний пенсионер

Иван Плахотник не выходит на вязь с 12 июля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 84-летний пенсионер. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Иван Плахотник не выходит на связь с 12 июля. Обеспокоенные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все улицы и районы донской столицы.

Рост пропавшего – около – 176 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы с залысиной. В день исчезновения он был одет в сине-красную рубашку в клетку, темно-синюю майку, коричневые камуфляжные штаны и черные туфли.

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