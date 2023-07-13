Сити-менеджер Ростова обсудил с жителями вопросы по благоустройству города

Горожан волновали темы разбитых дорог, жилья и детских площадок. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в социальной сети 13 июля.

Жители Ворошиловского района города рассказали о ситуации на дворовой территории на бульваре Комарова,11. По словам одной из жительниц, во дворе разбитые дороги и «уставшая» детская площадка, где нет освещения.

- Уже проведено обследование указанной территории и определен объем работ. До 15 сентября будет проведен ремонт внутриквартального проезда площадью 1830 кв. м, установлены скамейки, урны и светильники. Также, к этому времени обновим и детский игровой комплекс, - сообщил Алексей Логвиненко.

Горожане, которые проживают в Октябрьском районе обратились с просьбой привести в порядок контейнерную площадку на улице Таганрогской, 126. Глава города заверил, что к 1 октября данную площадку благоустроят. Будут выполнены: монтаж ограждающих конструкций и крыши, устройство ворот из металла.

К главе города также обратилась молодая семья, которая состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма. В настоящее время проведен электронный аукцион на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м, расположенной в Суворовском.

- Дом введен в эксплуатацию в 2022 году. После всех необходимых процедур по приему жилья в муниципальную собственность, с ростовчанами будет заключен договор социального найма. И уже День города семья будет встречать в новом жилье, - сообщил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на ремонт дорог планируют потратить около 850 млн рублей

Общий объем работ составит 8,6 километров

(Подробности)