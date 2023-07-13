Ко дню памяти А.П. Чехова в Таганроге подготовили мероприятия

В 11 часов пройдет театрализованная литературно-музыкальная композиция Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге готовятся ко дню памяти А.П. Чехова. Мероприятия, посвященные известному писателю, запланированы на 15 июля. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Ростовской области. Они пройдут в рамках программы «Чехов - поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека».

В День памяти А.П. Чехова в 10 часов гости и жители приморского города смогут принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику писателя. В 11 часов пройдет театрализованная литературно-музыкальная композиция к 160-летию сестры М.П. Чеховой и 155-летию супруги О.Л. Книппер-Чеховой. Мероприятие состоится в домике Чехова.

В 13 часов проведут литературную встречу в Лавке Чеховых. А через час - публичную лекцию в историко-краеведческом музее, посвященную 125-летию создания трилогии «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».

В музее А.П. Чехова для всех желающих состоится вечер памяти «Правда и красота… главное в человеческой жизни…» Он приурочен к Году педагога и наставника в России. Мероприятие начнется в 16 часов.

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