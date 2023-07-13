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НовостиОбщество13 июля 2023 18:29

В Ростовской области в 2026 году средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей

Сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей
Лейла МИРИШОВА
Сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей

Сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в 2026 году средние зарплаты могут увеличиться до 62 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в прогнозе социально-экономического развития региона на 2024-2026 годы.

Отметим, что сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей. В документах говорится о двух вариантах развития: базовый и консервативный. Так, в первом случае зарплаты гораздо ниже, чем в консервативном – 47,5 тысячи. Во втором случае средняя зарплата в 2026 году составит – 60,8 тысяч рублей, а у наемных рабочих в ИП и физических лиц – 46,7 тысячи рублей.

По данным на 2023 год сотрудники ИП среднем зарабатывают 38,6 тысячи рублей.

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(Подробности)