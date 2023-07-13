В Ростовской области в 2026 году средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей

Сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в 2026 году средние зарплаты могут увеличиться до 62 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в прогнозе социально-экономического развития региона на 2024-2026 годы.

Отметим, что сегодня этот показатель составляет 50,2 тысячи рублей. В документах говорится о двух вариантах развития: базовый и консервативный. Так, в первом случае зарплаты гораздо ниже, чем в консервативном – 47,5 тысячи. Во втором случае средняя зарплата в 2026 году составит – 60,8 тысяч рублей, а у наемных рабочих в ИП и физических лиц – 46,7 тысячи рублей.

По данным на 2023 год сотрудники ИП среднем зарабатывают 38,6 тысячи рублей.

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(Подробности)