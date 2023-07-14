В Ростовской области проведут эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский»

На организацию мероприятия выделят 4,9 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области состоится эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашло поставщика, который организует фестиваль. Контракт начнет действовать с 1 ноября текущего года. На все необходимые работы выделили 4,9 млн рублей.

За эти деньги подрядчику необходимо разработать логотипы, брендированную продукцию, подготовить сценарий к мероприятию, а также организовать дегустационную комиссию по определению органолептических показателей вина. В обязанности подрядчика также входит организация церемонии награждения победителей конкурса вин.

Фестиваль будет длиться два месяца – с 1 сентября по 29 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль «Донская уха» в Ростовской области: где и как пройдет гастрономический праздник

Что ждет посетителей фестиваля «Донская уха»

(Подробности)