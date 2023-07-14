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НовостиОбщество14 июля 2023 5:39

В Ростовской области проведут эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский»

На организацию мероприятия выделят 4,9 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
На организацию мероприятия выделят 4,9 млн рублей

На организацию мероприятия выделят 4,9 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области состоится эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашло поставщика, который организует фестиваль. Контракт начнет действовать с 1 ноября текущего года. На все необходимые работы выделили 4,9 млн рублей.

За эти деньги подрядчику необходимо разработать логотипы, брендированную продукцию, подготовить сценарий к мероприятию, а также организовать дегустационную комиссию по определению органолептических показателей вина. В обязанности подрядчика также входит организация церемонии награждения победителей конкурса вин.

Фестиваль будет длиться два месяца – с 1 сентября по 29 октября.

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