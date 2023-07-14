В Ростовской области проведут эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский»

На организацию мероприятия выделят 4,9 млн рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области состоится эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский». Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашло поставщика, который организует фестиваль. Контракт начнет действовать с 1 ноября текущего года. На все необходимые работы выделили 4,9 млн рублей.
За эти деньги подрядчику необходимо разработать логотипы, брендированную продукцию, подготовить сценарий к мероприятию, а также организовать дегустационную комиссию по определению органолептических показателей вина. В обязанности подрядчика также входит организация церемонии награждения победителей конкурса вин.
Фестиваль будет длиться два месяца – с 1 сентября по 29 октября.
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