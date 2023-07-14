В Таганроге готовятся к открытию модульной библиотеки

Отметим, что в городе есть также библиотечно-информационный центр имени Островского.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге готовятся к открытию новой модульной библиотеки. Об этом сообщили на сайте думы города. Новый объект будет находиться на улице Свободы.
Библиотека откроется в сентябре текущего года. Отметим, что в городе есть также библиотечно-информационный центр имени Островского. Он уже работает в новом формате. Учреждение находится на улице Щаденко. Учреждение прошло все необходимые мероприятия конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культурная среда».
На его модернизацию выделили больше пяти млн рублей. У ребят, проживающих в этом районе, теперь есть место для интересного и полезного досуга.
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