На празднике металлургов в Таганроге выступит Стас Пьеха

В Таганроге в честь Дня металлурга выступит Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге в честь Дня металлурга выступит Стас Пьеха. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети.

Горожане, связавшие свою жизнь с добычей и переработкой металла, отметят профессиональный праздник 16 июля. Накануне, 14 июля, их с размахом поздравят на стадионе «ТАГМЕТ Арена». Там с 18 до 20 часов пройдет концерт, который придется по душе и взрослым, и детям. В программе - шоу барабанщиц, гигантских медведей и мыльных пузырей, а также уличный театр ходулистов и скрипичное шоу.

Кроме того, в приморский город пригласили еще одного гостя. Перед таганрожцами выступит композитор, поэт и певец Николай Рябуха.

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(Подробности)