В Ростове до конца года в Левенцовке построят шесть километров трамвайных путей

Всего до конца 2028 года в городе модернизируют и построят более 119 километров трамвайных путей. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону, в Левенцовском микрорайоне, начали строительство трамвайных путей. Об этом со ссылкой на главу администрации донской столицы Алексея Логвиненко сообщает «Городской репортер».

Так, при реализации первого этапа масштабного строительства, в 2023 году строители проложат трамвайные пути по улицам Жданова и Ткачева. И до конца года в Левенцовке появится 6,3 километра трамвайной «дороги».

Всего же в течение шести лет, до конца 2028 года в Ростове-на-Дону модернизируют и построят более 119 километров трамвайных путей, два новых депо, отремонтируют 21 тяговую подстанцию, приобретут 76 новых трамваев на три секции и обновят 30 односекционных трамваев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о проекте скоростного трамвая в Ростове: когда появится и как будет ходить

В Ростове начали строить линии трамвая, которые соединят центр с Суворовским, Вавилова, Темерником и Сельмашем (подробнее)