В Таганроге в ночном ДТП дотла сгорела машина

От сильного столкновения иномарка вспыхнула как спичка. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области, в Таганроге, ночью с 14 на субботу, 15 июля, после ДТП дотла сгорела легковая машина. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы произошедшего.

Уточняется, что авария случилась на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти и Морозова. Две машины столкнулись с такой силой, что одна из них загорелась. К счастью, и водитель, и пассажиры успели покинуть салон. После чего в считанные минуты машина сгорела.

По уточненной информации от отдела пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону, в половине первого ночи 27-летний водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, при повороте налево не уступил Audi 100 под управлением 18-летнего водителя, который ехал во встречном направлении. От удара "Ауди" отбросило на стойку дорожного знака и светофор, отчего машина и загорелась. Как рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило в 0.45. На место выехал один пожарный расчет.

В результате ДТП пострадали пассажиры этого автомобиля. 16-летняя девушка и 41-летний мужчина.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в УГИБДД.

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