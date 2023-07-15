В Ростовской области предлагают перевести часть затрат на лечение людей с редкими болезнями на федеральный бюджет

Обеспечение части пациентов с орфанными заболеваниями взял на себя федеральный бюджет в декабре 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бюджеты субъектов не справляются с лечением жителей, страдающих редкими болезнями. Регионы нуждаются в переносе части затрат на лечение людей с орфанными заболеваниями на федеральный бюджет. К такому мнению пришли участники заседания круглого стола по вопросам организации оказания медпомомщи и лекарственного обеспечения пациентов с такими болезнями.

На сегодня в перечне заболеваний, считающихся орфанными, находится 270 болезней.

- Растет количество больных, но значительно увеличивается финансирование. Только за последние два года оно выросло почти в два раза, а с 2014 года – в пять раз, - прокомментировал первый заместитель председателя Заксобрания региона Сергей Михалев.

При этом, по словам первого вице-спикера донского парламента, статистически расходы донского региона на лекарственное обеспечение больных выше, чем в среднем по России, хотя все проблемы не решены — это связано с высокой стоимостью лекарств.

- Все участники обсуждения сошлись во мнении, что нужна так называемая федерализация заболеваний, потому что бюджеты субъектов не справятся с этими проблемами, - заметил Сергей Михалев.

Так, существенную поддержку оказывает созданный по Указу президента Владимира Путина Фонд «Круг добра», взявший на себя расходы по лечению 60 редких заболеваний. Еще несколько орфанных заболеваний перешли на федеральное финансирование в декабре 2022 года.

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