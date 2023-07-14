Выписался из больницы и хочет стать врачом: Репетитор по математике помог подростку в борьбе с онкологией

Подросток из Ростовской области 15 месяцев боролся с саркомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославу из Шолоховского района Ростовской области – 16 лет, но на жизнь он уже смотрит не как мальчишка-подросток, а как зрелый человек. А стать таким пришлось после тяжелой болезни и долгого лечения.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КАШЛЯ И НАСМОРКА

Трудный путь для всей семьи начался с того, что два года назад Ярослав, как тогда думали родители, заболел простудой.

- У него был насморк и кашель, а вот температура не поднималась. Мы все были уверены, что это – простуда. Никаких других симптомов просто не было, - говорит мама Юлия.

Но на всякий случай она отвела сына к педиатру:

- Просто послушать легкие, чтобы исключить воспаление.

Врача при смотре что-то смутило и школьника отправили на рентген. Уже после него стало ясно – дело не в ОРВИ. Последующее КТ подтвердило, что у Ярика опухоль. Но семья все еще верила, что новообразование будет доброкачественным. Надежды рухнули после обследования в онкоинситуте:

- Саркома Юнга, - прозвучал страшный диагноз. - Опухоль размером 11 на 13 сантиметров разместилась на ребре, сдавливая легкие.

Ярослав мечтает стать врачом, когда вырастет. Фото: из семейного архива

14 ХИМИОТЕРАПИЙ И ОПЕРАЦИЯ

Дальше последовали 10 месяцев тяжелейшего лечения.

- За это время мы лишь три недели были дома. Сын перенес 14 химий и операцию. И опухоль удалось победить, - делится мама подростка.

Ярослава выписали, и он наверстывал упущенное в школе, готовился к следующему учебному году. А через пять месяцев на контрольном приеме выяснилось, что саркома начала разрушать еще одно ребро: случился рецидив.

- Это было катастрофическим тяжело. Сын уже все понимал, на все вопросы мог найти ответ в интернете, - вздыхает Юлия. - Он просто не хотел лечиться. Сказал, что устал и нет сил. Говорил, что только отрасли волосы, что он смог чувствовать вкус еды. И что в больницу не хочет, так как все будет только хуже.

Семья всегда рядом с Яриком. Фото: из архива героя публикации

ПОПРОЩАЛСЯ С КОТОМ И СОБАКОЙ

Мать с трудом уговорила его поехать в онкоинститут.

- Ярослав был в отчаянии. Перед больницей попрощался с котом и собакой. А я же позвонила за советом в благотворительный фонд «Дарина», - продолжает собеседница. - И волонтеры дали маме неожиданную рекомендацию. Они предложили Ярику заниматься с репетитором! Я не верила, что это как-то повлияет на эмоциональное состояние сына, но попытка не пытка.

И вот, в перерывах между химиотерапиями школьник прямо в больнице по видеосвязи занимался с репетитором по математике. В итоге, уроки помогли ему выйти из ямы депрессии. Строгий преподаватель все время напоминал подростку о том, что тому еще ЕГЭ сдавать!

Преподаватель математики Денис Ашихмин помог ученику поверить в счастливое будущее. Фото: предоставлено героем публикации

- И сын понял, что у него есть будущее, что надо бороться, - улыбается Юлия. - Так прошли пять месяцев. Сын лечился и учился. А десять дней назад его выписали с положительным прогнозом.

В июле Ярослав еще отдохнет, а уже в августе вновь начнет дополнительно заниматься.

- Надо много наверстывать в учебе, - говорит он.

Кстати, сегодня Ярославу уже 16, и он точно знает, в какой вуз будет поступать. Подросток решил стать врачом. Правда, только не онкологом. Говорит, что не сможет озвучивать страшные диагнозы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Без стресса вернуться в обычную жизнь"

- После длительного лечение, а оно бывает и год и два, важно помочь детям комфортно и без стресса вернуться в обычную жизнь, — рассказала директор Благотворительного Фонда «Дарина» Татьяна Авдеева. — Из-за болезни школьники отстают в учебе. Только за год наши педагоги провели 458 занятий с 12 школьниками, проходящими лечение или перенесшими онкологические заболевания. К работе мы привлекли шестерых педагогов по разным предметам: химия, физика, математика, русский и английский языки, начальная школа. Они помогают не только восполнить пробелы в знаниях, но и уверенно ощущать себя в школьном коллективе.

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